Alphabet : Google dans le viseur de Bruxelles pour l'utilisation de l'IA

(AOF) - La Commission européenne a ouvert une enquête antitrust officielle afin de déterminer si Google a enfreint les règles de concurrence de l'Union européenne en utilisant le contenu des éditeurs web, ainsi que le contenu téléchargé sur la plateforme de partage de vidéos en ligne YouTube, dans le cadre du développement de l'IA. L'enquête examinera notamment si Google fausse la concurrence en imposant des conditions générales abusives aux éditeurs et aux créateurs de contenu, ou en s'accordant un accès privilégié à ce contenu, désavantageant ainsi les développeurs de modèles d'IA concurrents.

La Commission va désormais mener son enquête approfondie en priorité. Bruxelles a rappelé que l'ouverture d'une enquête formelle ne préjuge pas de son issue.

