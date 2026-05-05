Alphabet fait son entrée sur le marché obligataire européen avec une émission en six tranches

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Alphabet GOOGL.O a annoncé mardi qu'elle vendait des obligations libellées en euros réparties en six tranches, quelques mois après avoir levé environ 32 milliards de dollars en recourant aux marchés du dollar, de la livre sterling et du franc suisse.

La société mère de Google vend au moins 3 milliards d'euros (3,5 milliards de dollars) d'obligations, a rapporté Bloomberg News, citant une source proche du dossier.

Google n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

La levée de fonds de près de 32 milliards de dollars réalisée par l'entreprise en février comprenait une obligation à 100 ans, une rareté qui constituait la première émission de ce type dans le secteur technologique depuis une émission similaire de Motorola remontant à 1997, selon les données de LSEG.

Les géants de la tech ont de plus en plus recours à l'endettement pour financer leurs ambitions en matière d'IA, après avoir compté pendant des années sur de solides flux de trésorerie pour financer leur expansion dans les nouvelles technologies.

(1 dollar = 0,8558 euro)