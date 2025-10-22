Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Alphabet et Anthropic négocient un contrat de plusieurs dizaines de milliards de dollars
information fournie par AOF•22/10/2025 à 14:22
(AOF) - Anthropic serait en pourparlers avec
Google
, en vue de conclure un accord visant à fournir à l'entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle une puissance de calcul supplémentaire évaluée à plusieurs dizaines de milliards de dollars, affirme Bloomberg.
