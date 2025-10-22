 Aller au contenu principal
CAC 40
8 237,42
-0,26%
Alphabet et Anthropic négocient un contrat de plusieurs dizaines de milliards de dollars
information fournie par AOF 22/10/2025 à 14:22

(AOF) - Anthropic serait en pourparlers avec Google , en vue de conclure un accord visant à fournir à l'entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle une puissance de calcul supplémentaire évaluée à plusieurs dizaines de milliards de dollars, affirme Bloomberg.

Valeurs associées

ALPHABET-A
250,4600 USD NASDAQ 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

