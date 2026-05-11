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Alphabet et Amazon se tournent vers les marchés obligataires internationaux pour financer leur offensive en matière d'infrastructures d'IA
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 19:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Révision complète avec les commentaires d'Amazon et d'analystes)

La frénésie d'emprunts des géants de la tech pour financer l'IA s'est intensifiée lundi, alors qu'Alphabet GOOGL.O a dévoilé son projet de première émission d'obligations libellées en yens et qu'Amazon AMZN.O préparait sa première émission en francs suisses.

Ces émissions obligataires à l'étranger soulignent à quel point la flambée des dépenses en intelligence artificielle pousse les entreprises technologiques américaines à courtiser des investisseurs hors des États-Unis dans cette course aux enjeux considérables.

Les géants de la tech devraient dépenser plus de 700 milliards de dollars en infrastructures d'IA cette année, soit une forte augmentation par rapport aux 410 milliards de dollars prévus en 2025. Cela a conduit ces entreprises à s'appuyer davantage sur l'endettement, après avoir utilisé leurs importants flux de trésorerie pendant des années.

Ni Alphabet, la société mère de Google, ni Amazon n'ont divulgué le montant de leurs émissions.

L'émission d'Alphabet devrait s'élever à plusieurs centaines de milliards de yens, a déclaré une source directement informée de l'opération, ajoutant que les conditions devraient être fixées ce mois-ci.

Cette personne n'était pas autorisée à s'exprimer sur le sujet et a refusé d'être identifiée. Alphabet n'a pas répondu à une demande de Reuters concernant le montant de l'émission.

Alphabet a mandaté Mizuho 8411.T , Bank of America BAC.N et Morgan Stanley MS.N pour mener à bien cette opération.

“C'est tout simplement une question de logique: lorsque vous avez autant de dette à lever et que vous bénéficiez d'une très bonne solvabilité, comme c'est le cas des hyperscalers, vous pouvez le faire non seulement au niveau national, mais aussi à l'échelle mondiale”, a déclaré Art Hogan, stratège en chef des marchés chez B. Riley Wealth.

La semaine dernière, Alphabet a levé près de 17 milliards de dollars grâce à deux émissions obligataires: une émission de 9 milliards d'euros (10,6 milliards de dollars) et une vente de 8,5 milliards de dollars canadiens (6,2 milliards de dollars) .

Un porte-parole d'Amazon a déclaré lundi que le produit de cette nouvelle émission serait utilisé à des fins d'entreprise, notamment pour des investissements commerciaux et de futures dépenses d'investissement.

Le géant du commerce électronique a mandaté des banques, notamment BNP Paribas BNPP.PA , Deutsche Bank DBKGn.DE et JPMorgan Chase JPM.N , pour une émission de dette en six tranches, dont les échéances vont de trois à 25 ans, a déclaré une source proche du dossier, qui a souhaité rester anonyme car cette affaire est confidentielle.

BNP Paribas n'a pas répondu à la demande de commentaires de Reuters, tandis que JPMorgan Chase a refusé de s'exprimer.

(1 $ = 1,3689 dollar canadien) (1 $ = 0,8508 euro)

Valeurs associées

ALPHABET-A
393,0600 USD NASDAQ -1,93%
AMAZON.COM
270,8599 USD NASDAQ -0,67%
BANK OF AMERICA
50,750 USD NYSE -1,05%
BNP PARIBAS
92,9600 EUR Euronext Paris +1,54%
DEUTSCHE BANK
27,100 EUR XETRA -0,24%
JPMORGAN CHASE
300,935 USD NYSE -0,39%
MIZUHO FIN GROUP
37,400 EUR Tradegate +1,08%
MIZUHO FIN GROUP
43,9570 USD OTCBB +2,65%
MORGAN STANLEY
191,720 USD NYSE -0,69%
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