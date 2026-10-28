Alphabet en hausse avant la publication de ses résultats trimestriels ; les projets d'investissements sont au centre de l'attention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** Les actions d'Alphabet GOOGL.O ont progressé de 1,1% mercredi, dans l'attente des résultats trimestriels, attendus après la clôture de la Bourse, le géant de la recherche et de la publicité devant annoncer une forte hausse de son chiffre d'affaires pour le trimestre

** Les investisseurs se concentreront également sur les progrès réalisés en matière de modèles d'IA et sur les plans d'investissement, alors que les inquiétudes concernant la pérennité de la dynamique de l'IA pèsent sur le marché boursier

** La société devrait annoncer un chiffre d'affaires trimestriel de 128,22 milliards de dollars, en hausse de 25%, tandis que le bénéfice par action ajusté devrait s'établir à 3,02 dollars contre 3,10 dollars il y a un an, selon LSEG

** Au trimestre dernier, la société avait revu à la hausse ses prévisions de dépenses d'investissement pour l'ensemble de l'année, ce qui avait éclipsé la forte croissance de son activité cloud et entraîné une baisse du cours de l'action après la publication des résultats

** Les investisseurs seront attentifs aux dernières informations concernant le nouveau modèle d'IA Genie 4, après les retards rencontrés avec son précédent modèle phare, Gemini

** L'objectif de cours médian à 12 mois pour le titre s'établit à 425 dollars, selon les données de LSEG; GOOGL cotait dernièrement à 324,08 dollars

** L'action GOOGL a progressé de 3,6% depuis le début de l'année, sous-performant l'indice Dow Jones .DJI qui a enregistré une hausse d'environ 9% sur cette période