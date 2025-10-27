Alphabet en hausse après que J.P. Morgan a relevé son objectif de cours en raison de l'optimisme à l'égard de l'IA et des perspectives d'Anthropic

27 octobre - ** Les actions d'Alphabet GOOGL.O augmentent de 1,7 % à 264,36 $ en pré-marché après que J.P. Morgan a relevé son objectif de cours de 260 $ à 300 $

** L'action devrait ouvrir à un niveau record si les niveaux actuels se maintiennent ** La société mère de Google navigue bien dans la transition vers la recherche par IA et l'accord élargi avec Anthropic pourrait ajouter entre 9 milliards et 10 milliards de dollars de revenus annuels, selon la maison de courtage

** Les actions de GOOGL ne se négocient plus au rabais par rapport à celles de Meta META.O et la voie vers de nouveaux gains est plus difficile, mais les fondamentaux restent solides - JPM

** Le lancement de Gemini 3 dans le courant de l'année devrait être un catalyseur pour les actions, ajoute la société de courtage

** Sur 67 sociétés de courtage, 56 recommandent le titre à l'achat ou mieux et 11 le considèrent comme "conserver"; leur objectif de cours médian est de 260 $, selon les données de LSEG

** Depuis le début de l'année, jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 37,3 %, contre un gain de 20,7 % pour l'indice NASDAQ 100 .NDX