Alphabet en hausse après qu'un juge américain a décidé que Google n'aurait pas à vendre Chrome dans le cadre d'une affaire de monopole sur les moteurs de recherche
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 22:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 septembre - ** Les actions d'Alphabet GOOGL.O ont augmenté de 6,3 % à 224,77 $ dans les échanges prolongés

** Un juge américain décide dans l'affaire du monopole de la recherche en ligne qu'Alphabet, propriétaire de Google, n'aura pas à vendre Chrome

** Le juge déclare également que Google ne sera pas tenu de céder le système d'exploitation Android dans le jugement final

** Google doit partager des informations avec ses concurrents pour remédier au monopole de la recherche en ligne

** Google n'est pas non plus tenu de cesser les paiements à Apple et à d'autres pour le préchargement des produits Google

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action avait augmenté de 11,6 % depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

