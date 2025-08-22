Alphabet en hausse après l'annonce d'un accord de 10 milliards de dollars avec Meta pour Google Cloud

22 août - ** Les actions d'Alphabet GOOGL.O , société mère de Google, augmentent de 1,2 % à 203 dollars avant bourse

** La société a signé un accord de six ans avec Meta Platforms META.O pour une valeur de plus de 10 milliards de dollars, a déclaré à Reuters une source au fait du dossier

** L'accord prévoit que Meta utilisera les serveurs, le stockage, le réseau et d'autres services de Google Cloud, précise la source

** Google et Meta n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters

** L'accord potentiel a été rapporté pour la première fois par The Information

** GOOGL en hausse de 5,5 % depuis le début de l'année, contre un gain de 20 % pour Microsoft MSFT.O et un bond de 26,2 % pour Meta