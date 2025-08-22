 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Alphabet en hausse après l'annonce d'un accord de 10 milliards de dollars avec Meta pour Google Cloud
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 11:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 août - ** Les actions d'Alphabet GOOGL.O , société mère de Google, augmentent de 1,2 % à 203 dollars avant bourse

** La société a signé un accord de six ans avec Meta Platforms META.O pour une valeur de plus de 10 milliards de dollars, a déclaré à Reuters une source au fait du dossier

** L'accord prévoit que Meta utilisera les serveurs, le stockage, le réseau et d'autres services de Google Cloud, précise la source

** Google et Meta n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters

** L'accord potentiel a été rapporté pour la première fois par The Information

** GOOGL en hausse de 5,5 % depuis le début de l'année, contre un gain de 20 % pour Microsoft MSFT.O et un bond de 26,2 % pour Meta

© 2025 Thomson Reuters.

