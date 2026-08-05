Alphabet en baisse après un remaniement à la tête de sa division IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
5 août - ** Les actions d' GOOGL.O reculent de 5,3 % à 357,70 dollars ** L'entreprise remanie la direction de sa division IA ; Demis Hassabis, directeur général de Google DeepMind, quitte ses fonctions de direction
** Demis Hassabis occupera le poste nouvellement créé de directeur scientifique de GOOGL et deviendra président de DeepMind ** Plusieurs responsables du projet Gemini, dont l'ingénieur chevronné Jeff Dean, quittent l'entreprise ** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action affiche une hausse de 14,3 % depuis le début de l'année
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