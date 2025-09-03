Alphabet, Dollar Tree, Macy's...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Alphabet

Macy's, dont l'action grimpe de 10% en avant-Bourse, a fait état de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Le groupe a relevé sa prévision de chiffre d'affaires et de bénéfice pour l'année. La chaîne américaine de grands magasins a déclaré au deuxième trimestre un bpa en recul à 41 cents, mais ressortant deux fois plus élevé que le consensus. La firme a essuyé une baisse de 2,5% de son chiffre d'affaires, à 4,81 milliards de dollars (contre 4,76 milliards attendus). Il s'agit de la treizième baisse consécutive.

Campbell Soup

Sur l'exercice 2024/2025, les ventes nettes annuelles de Campbell Soup ont augmenté de 6% pour s'établir à 10,3 milliards de dollars. L'Ebit ajusté ressort à 1,45 milliard de dollars, soit une hausse de 2%. Le bénéfice par action dilué progresse de 6% à 2,01 dollars et celui ajusté recule de 4% à 3,08 dollars. Sur l'exercice 2025/2026, la multinationale agroalimentaire américaine anticipe une stabilité ou un repli maximum de 2% de ses revenus. L'Ebit ajusté est attendu en recul de 9 à 13%. Le BPA ajusté devrait se situer entre 2,40 et 2,55 dollars, soit un repli entre 12 et 18%.

Dollar Tree

Dollar Tree a relevé mercredi sa prévision annuelle de chiffre d'affaires et de bénéfice. Au deuxième trimestre, le groupe a déclaré un bpa dilué de 77 cents contre 42 cents attendu et 68 cents un an plus tôt. La chaîne américaine de magasins à bas prix a fait part d'un chiffre d'affaires de 4,57 milliards de dollars, contre 4,45 milliards de dollars de consensus. Pour l'exercice 2025, la firme américaine table sur un bpa ajusté compris entre 5,32 et 5,72 dollars. La précédente fourchette était comprise entre 5,15 et 5,65 dollars. Les analystes ciblent 5,52 dollars

Macy's

lphabet est attendu en forte hausse à Wall Street après qu'un juge fédéral a statué que Google ne serait pas tenu de vendre son navigateur web Chrome ou son système d'exploitation mobile Android dans le cadre de son procès antitrust. Le gouvernement américain avait proposé officiellement en novembre 2024 un démantèlement partiel de Google, en demandant à un juge fédéral de lui imposer la vente du navigateur web Chrome. Le juge a également autorisé hier l'entreprise à continuer d'effectuer des paiements à des partenaires, dont Apple, pour la distribution de ses produits.