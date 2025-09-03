 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 710,14
+0,73%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Alphabet, Dollar Tree, Macy's...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street -
information fournie par AOF 03/09/2025 à 14:56

(AOF) - Alphabet

Macy's, dont l'action grimpe de 10% en avant-Bourse, a fait état de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Le groupe a relevé sa prévision de chiffre d'affaires et de bénéfice pour l'année. La chaîne américaine de grands magasins a déclaré au deuxième trimestre un bpa en recul à 41 cents, mais ressortant deux fois plus élevé que le consensus. La firme a essuyé une baisse de 2,5% de son chiffre d'affaires, à 4,81 milliards de dollars (contre 4,76 milliards attendus). Il s'agit de la treizième baisse consécutive.

Campbell Soup

Sur l'exercice 2024/2025, les ventes nettes annuelles de Campbell Soup ont augmenté de 6% pour s'établir à 10,3 milliards de dollars. L'Ebit ajusté ressort à 1,45 milliard de dollars, soit une hausse de 2%. Le bénéfice par action dilué progresse de 6% à 2,01 dollars et celui ajusté recule de 4% à 3,08 dollars. Sur l'exercice 2025/2026, la multinationale agroalimentaire américaine anticipe une stabilité ou un repli maximum de 2% de ses revenus. L'Ebit ajusté est attendu en recul de 9 à 13%. Le BPA ajusté devrait se situer entre 2,40 et 2,55 dollars, soit un repli entre 12 et 18%.

Dollar Tree

Dollar Tree a relevé mercredi sa prévision annuelle de chiffre d'affaires et de bénéfice. Au deuxième trimestre, le groupe a déclaré un bpa dilué de 77 cents contre 42 cents attendu et 68 cents un an plus tôt. La chaîne américaine de magasins à bas prix a fait part d'un chiffre d'affaires de 4,57 milliards de dollars, contre 4,45 milliards de dollars de consensus. Pour l'exercice 2025, la firme américaine table sur un bpa ajusté compris entre 5,32 et 5,72 dollars. La précédente fourchette était comprise entre 5,15 et 5,65 dollars. Les analystes ciblent 5,52 dollars

Macy's

lphabet est attendu en forte hausse à Wall Street après qu'un juge fédéral a statué que Google ne serait pas tenu de vendre son navigateur web Chrome ou son système d'exploitation mobile Android dans le cadre de son procès antitrust. Le gouvernement américain avait proposé officiellement en novembre 2024 un démantèlement partiel de Google, en demandant à un juge fédéral de lui imposer la vente du navigateur web Chrome. Le juge a également autorisé hier l'entreprise à continuer d'effectuer des paiements à des partenaires, dont Apple, pour la distribution de ses produits.

Valeurs associées

ALPHABET-A
211,3500 USD NASDAQ 0,00%
DOLLAR TREE
111,3500 USD NASDAQ 0,00%
MACY'S
13,495 USD NYSE 0,00%
THE CAMPBELL'S
31,4600 USD NASDAQ 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 03/09/2025 à 14:56:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank