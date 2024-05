Alphabet : comment investir dans Google en 2024 ?

un ordinateur et google (crédit photo : Unsplash / Firmbee.com )

Café de la Bourse se penche sur Alphabet, la multinationale américaine qui a révolutionné Internet à travers sa principale filiale, Google. Découvrez notre analyse approfondie sur la mission de l'entreprise Alphabet, ses diverses activités, sa performance financière, et les perspectives d'investissement dans l'action Alphabet en Bourse en 2024. Comment trader et investir en Bourse dans les actions Alphabet en 2024 ?

Mission et ambition de l'entreprise Alphabet, géant de l'internet mondial et créateur de Google

Alphabet Inc., parent de Google, s'est donné une mission claire : « organiser l'information du monde pour la rendre universellement accessible et utile ». Cette ambition se reflète dans l'ensemble de ses initiatives, qu'il s'agisse de la recherche sur Internet, des solutions de cloud computing ou des technologies avancées comme l'intelligence artificielle. Les valeurs d'Alphabet se concentrent sur l'innovation responsable, le respect de la vie privée des utilisateurs et l'utilisation éthique des technologies. L'entreprise Alphabet s'engage également à promouvoir la durabilité dans toutes ses opérations, cherchant à réduire son empreinte carbone tout en développant des solutions technologiques qui peuvent aider à résoudre des problèmes écologiques importants.

Quelle est la stratégie d'Alphabet pour dominer la Tech en 2024 ?

La stratégie d'Alphabet pour conserver sa position de leader sur le marché en 2024 repose sur plusieurs piliers : l'innovation continue, l'acquisition stratégique de startups prometteuses, et l'expansion dans de nouveaux domaines technologiques. Par l'innovation, Alphabet développe constamment de nouvelles fonctionnalités pour ses produits existants tout en explorant de nouveaux horizons comme l'intelligence artificielle, la voiture autonome avec Waymo, ou la santé avec Verily et Calico. Les acquisitions, comme celle de Fitbit, renforcent sa présence sur le marché des wearables et collectent des données précieuses pour améliorer la santé des utilisateurs. Enfin, en se diversifiant au-delà de la publicité, qui constitue encore la majorité de ses revenus, Alphabet cherche à réduire sa dépendance à un seul secteur économique, réduisant ainsi sa vulnérabilité aux fluctuations du marché publicitaire.

Google : quelles sont les forces et faiblesses d'Alphabet en 2024 ?

Quelles sont les activités d'Alphabet en 2024 ?

Publicité et Recherche (90 % du chiffre d'affaires)

La publicité représente la plus grande part des revenus d'Alphabet, avec Google Search, YouTube, et Google Adsense formant l'épine dorsale de ce segment. En générant des revenus à partir de publicités ciblées basées sur les données des utilisateurs, Alphabet a pu capitaliser sur sa vaste base d'utilisateurs et son avancée technologique en matière de traitement des données et d'apprentissage automatique.

Cloud et services informatiques (9 % du chiffre d'affaires)

Google Cloud, qui comprend Google Cloud Platform et G Suite, représente une partie croissante des revenus d'Alphabet. Face à des concurrents comme Amazon Web Services et Microsoft Azure, Google Cloud se distingue par ses offres en matière d'intelligence artificielle, d'analytique de données et de solutions d'entreprise, attirant ainsi des clients de divers secteurs industriels.

Autres initiatives technologiques (1 % du chiffre d'affaires)

Outre les services de publicité et le cloud, Alphabet investit dans plusieurs autres initiatives technologiques telles que Waymo pour la voiture autonome, Verily pour les solutions de santé, et divers projets de l'unité de recherche et développement, Google X. Ces investissements préparent le terrain pour la prochaine génération de produits et services d'Alphabet, diversifiant ses sources de revenus et augmentant sa résilience face aux changements du marché.

Analyse fondamentale de l'action Alphabet en 2024

Commentaires du PDG d'Alphabet, Sundar Pichai, lors de la dernière publication de résultats de Google

Lors de la publication des résultats du premier trimestre 2024, Sundar Pichai, le PDG d'Alphabet, a souligné la performance robuste des segments principaux tels que la recherche Google, YouTube et Google Cloud. Il a exprimé un optimisme prudent quant à la capacité continue de l'entreprise à innover et à se développer malgré les défis macroéconomiques actuels.

Analyse du Chiffre d'affaires Alphabet

Alphabet a rapporté un chiffre d'affaires de 80,54 milliards de dollars pour le premier trimestre 2024, surpassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 66,04 milliards de dollars. Cette performance témoigne de la force continue du modèle commercial d'Alphabet, en particulier dans ses activités publicitaires et ses services cloud, qui continuent de croître à un rythme impressionnant​. Les segments clés ont montré de fortes croissances, notamment Google Search & autres avec 46,16 milliards de dollars, les publicités YouTube à 8,09 milliards de dollars, et Google Cloud à 9,57 milliards de dollars, chacun contribuant de manière significative au revenu total.

Analyse du résultat opérationnel Alphabet

Le résultat opérationnel Alphabet s'est élevé à 25,47 milliards de dollars, avec une marge opérationnelle qui s'est améliorée pour atteindre 32 %, démontrant une efficacité accrue dans la gestion des coûts.

Analyse du résultat net Alphabet

Le bénéfice net Alphabet a atteint 23,66 milliards de dollars, soit une augmentation substantielle par rapport à l'année précédente grâce à des performances solides à travers tous les segments. Le bénéfice par action (EPS) pour le premier trimestre était de 1,89 dollars, ce qui dépasse largement les prévisions des analystes de 1,49 dollars. Cette performance robuste témoigne d'une gestion financière solide et d'une croissance continue des secteurs clés de l'entreprise​​.

Perspectives de la maison mère de Google pour le reste de l'année 2024

Le bilan d'Alphabet reste solide, le total des actifs atteignant 407,35 milliards de dollars au 31 mars 2024. La capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie disponibles reste forte, ce qui facilite les investissements stratégiques, les rendements pour les actionnaires et la poursuite de l'innovation.

Alors qu'Alphabet continue de naviguer dans les complexités du paysage numérique mondial, l'accent qu'elle met sur l'intelligence artificielle et l'informatique en nuage, ainsi qu'une gestion financière prudente, la placent en bonne position pour une croissance durable à long terme. Le lancement d'un programme de dividendes et le plan agressif de rachat d'actions témoignent également de la solidité de sa position sur le marché et de ses perspectives optimistes.

Analyse technique de l'action Alphabet en 2024

Analyse graphique de l'action Alphabet en Bourse

Analyse technique de l'action Alphabet

Sur les 12 derniers mois, l'action Alphabet est en hausse de 55 %. Le titre Alphabet a suivi une tendance haussière tout le long de la période en s'appuyant sur un support oblique (en jaune sur le graphique). Le cours de Bourse Alphabet a atteint récemment un nouveau niveau de résistance sur les 173 dollars à la suite de la publication intéressante du premier trimestre 2024. À court terme, l'action Alphabet devrait évoluer dans l'intervalle des 140 dollars – 173 dollars, entre ses deux supports et résistances les plus proches. La tendance de l'action Alphabet à moyen terme est positive avec une moyenne mobile à 50 jours (en noir sur le graphique) au-dessus de sa moyenne mobile à 100 jours (en rouge sur le graphique). La tendance de l'action Alphabet à court terme est positive également avec une moyenne mobile à 20 jours (en vert sur le graphique) au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours. La MACD est positive et au-dessus de sa ligne de signal et le RSI stochastique est en zone neutre

Faut-il acheter l'action Alphabet en 2024 ? Notre avis sur Alphabet

Alphabet a démontré une robustesse financière impressionnante avec un chiffre d'affaires de 80,54 milliards de dollars au premier trimestre 2024, surpassant les prévisions de 66,04 milliards. Cette performance est soutenue par une croissance de 15 % en glissement annuel et un EPS à 1,89 dollars, ce qui indique une gestion efficace et une capacité d'adaptation remarquable face aux défis du marché.

Investir dans Alphabet pourrait être judicieux, compte tenu de sa position dominante dans l'intelligence artificielle et le cloud, des secteurs en plein essor. Toutefois, il convient de rester prudent en raison des risques liés à des régulations accrues, qui pourraient influencer les activités de la maison mère de Google. Les perspectives semblent prometteuses, mais il est essentiel de considérer les potentiels vents contraires réglementaires et économiques avant de prendre une décision d'investissement.

