Alphabet: BPA en progression de 37% au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Alphabet a dévoilé mardi soir un bénéfice net de 26,3 milliards de dollars pour le troisième trimestre 2024, soit un BPA en progression de 37% à 2,12 dollars, avec une marge opérationnelle en amélioration de 4,5 points à 32%.



Le géant technologique, maison-mère notamment du moteur de recherche Google et de la plateforme YouTube, a vu ses revenus s'accroitre de 15% à près de 88,3 milliards (+16% à changes constants), 'reflétant une forte dynamique à travers ses activités'.



Les revenus de Google Services se sont accrus de 13%, 'portés par la force de Google Search & other, de Google subscriptions, platforms, and devices, et de YouTube ads', tandis que ceux de Google Cloud ont grimpé de 35%.



'Notre engagement dans l'innovation, ainsi que notre concentration et notre investissement de long terme dans l'IA, portent leurs fruits avec nos consommateurs et partenaires bénéficiant de nos outils IA', commente le CEO Sundar Pichai.





