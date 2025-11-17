Alphabet-Berkshire révèle une participation de $4,9 mds, l'action grimpe en avant-Bourse

L'action Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, grimpe de 5,5% lundi dans les échanges en avant-Bourse après que Berkshire Hathaway BRKa.N a révélé une participation dans le géant américain de la technologie, marquant ce qui pourrait être l'un des derniers mouvements majeurs du conglomérat sous la direction de Warren Buffett.

Une déclaration déposée vendredi auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) montre que que Berkshire détenait 17,85 millions d'actions de la société mère de Google au 30 septembre.

Selon les calculs de Reuters, cette participation vaudrait 4,93 milliards de dollars (15,38 milliards d'euros) au dernier cours de clôture de l'action Alphabet.

La décision du conglomérat intervient dans un contexte d'inquiétude croissante concernant les dépenses importantes des grandes entreprises technologiques en matière d'intelligence artificielle (IA). Cette tendance s'est notamment intensifiée après que l'investisseur américain Michael Burry, connu pour avoir anticipé la crise des "subprimes" de 2008, a radié son fonds spéculatif la semaine dernière, à la suite de ses récentes critiques à l'égard des principales entreprises du secteur.

Cette participation coïncide également avec la fin du mandat du directeur général Warren Buffett, après 60 ans à la tête de Berkshire Hathaway, à la fin de l'année 2025. L'actuel vice-président Greg Abel lui succédera à ce poste.

Il n'est pas clair si Warren Buffett, ses gestionnaires de portefeuille Todd Combs et Ted Weschler ou Greg Abel ont effectué l'achat en question, bien que le directeur général supervise généralement les investissements les plus importants.

Lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de Berkshire en 2019, Warren Buffett et l'ancien vice-président Charlie Munger ont tous deux regretté de ne pas avoir investi plus tôt dans le groupe.

"Nous nous sommes trompés", avait déclaré Charlie Munger.

Berkshire s'est traditionnellement tenu à l'écart des valeurs technologiques, Warren Buffett estimant qu'Apple

AAPL.O , sa plus importante participation, était davantage une entreprise de produits de consommation qu'un pari technologique.

Le conglomérat a par ailleurs encore réduit sa participation dans le fabricant de l'iPhone, selon un document déposé vendredi auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC).

(Rédigé par Niket Nishant à Bangalore; version française Diana Mandia)