Alphabet atteint pour la première fois une capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars
information fournie par Reuters 15/09/2025 à 16:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, a atteint une capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars pour la première fois lundi.

Les actions de classe A et de classe C de la société ont augmenté de 3,8 % à 250 dollars, se négociant toutes deux à des niveaux record.

    Heureusement que Alphabet n'a pas son siège social en France.
    La CGT et LFI seraient pour une nationalisation à titre gratuit afin de rembourser la dette de la France...

