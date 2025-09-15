Alphabet atteint pour la première fois une capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, a atteint une capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars pour la première fois lundi.

Les actions de classe A et de classe C de la société ont augmenté de 3,8 % à 250 dollars, se négociant toutes deux à des niveaux record.