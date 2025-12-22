 Aller au contenu principal
Alphabet achète le développeur d'énergie propre Intersect pour 4,75 milliards de dollars sur fond de développement de l'IA
22/12/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture tout au long de l'article pour ajouter les détails de l'opération et le contexte)

Alphabet GOOGL.O a déclaré lundi qu'il allait acheter le développeur d'énergie propre Intersect pour 4,75 milliards de dollars en espèces, plus la dette reprise, alors que les géants de la technologie dépensent des milliards pour accroître la capacité de calcul et d'énergie nécessaire au développement de l'intelligence artificielle.

Les grandes entreprises technologiques ont augmenté leurs investissements dans les sociétés d'énergie alors que les réseaux électriques américains peinent à répondre à la demande croissante d'électricité de l'IA générative, dans le cadre d'une course de plus en plus intense pour capitaliser sur cette technologie en plein essor.

Dans le cadre de cet accord, la société mère de Google acquerra les projets d'énergie et de centres de données d'Intersect en cours de développement ou de construction.

La société possède 15 milliards de dollars d'actifs en exploitation ou en construction. D'ici à 2028, les projets d'Intersect devraient représenter environ 10,8 gigawatts d'énergie en ligne ou en cours de développement. Cela représente plus de 20 fois l'électricité produite par le barrage Hoover.

Cette acquisition s'ajoute à une série d'investissements et de partenariats d'Alphabet dans le domaine de l'énergie. Au début du mois, la société de services publics NextEra NEE.N a élargi son partenariat avec Google Cloud afin de mettre en place de nouvelles sources d'énergie pour les activités de la société à travers les États-Unis.

CONDITIONS DE L'ACCORD

Google, ainsi que TPG Rise Climate, ont soutenu Intersect dans le cadre d'un tour de table de plus de 800 millions de dollars en décembre de l'année dernière. Cette annonce comprenait également des projets de développement de parcs industriels destinés à héberger des gigawatts de capacité de centres de données situés à proximité de nouvelles centrales d'énergie propre.

Les activités d'Intersect resteront distinctes de celles d'Alphabet. Les actifs opérationnels existants de la société au Texas et ses actifs opérationnels et en développement en Californie ne feront pas partie de l'acquisition et fonctionneront comme une société indépendante, soutenue par les investisseurs existants, a déclaré Alphabet.

Ses projets au Texas comprennent Quantum, un système de stockage d'énergie propre construit directement à côté d'un campus de centres de données pour Google.

Intersect explorera également une série de technologies émergentes pour augmenter et diversifier l'approvisionnement en énergie, tout en soutenant les investissements de Google dans les centres de données aux États-Unis, a déclaré Alphabet.

