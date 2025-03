Alphabet: accord pour l'acquisition de Wiz information fournie par Cercle Finance • 18/03/2025 à 16:00









(CercleFinance.com) - Alphabet fait part de la signature d'un accord définitif en vue de l'acquisition de la plateforme de sécurité cloud Wiz, pour un montant de 32 milliards de dollars, dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire.



Selon le géant technologique, cette acquisition représente un investissement de sa division Google Cloud pour accélérer deux grandes tendances croissantes à l'ère de l'IA, à savoir l'amélioration de la sécurité du cloud et le multicloud.



Wiz fournit une plateforme de sécurité facile à utiliser par des organisations de toutes tailles, qui se connecte à tous les principaux clouds et environnements de code pour aider à prévenir les incidents de cybersécurité.



'Google Cloud est un leader de l'infrastructure cloud, doté d'une expertise approfondie en matière d'IA et d'un historique d'innovation en matière de sécurité. En apportant tout cela à Wiz, nous contribuerons à rendre leurs solutions encore meilleures et plus évolutives', affirme Alphabet.





