Alphabet a enregistré un bénéfice supérieur aux attentes au premier trimestre, mais risque toujours le démantèlement

Le siège de Google à Mountain View. (Crédit: / Adobe Stock)

La maison mère de Google a battu les attentes des analystes, tant en matière de chiffre d'affaires que de bénéfices, au titre du premier trimestre. Alors que son procès pour abus de position dominante dans la recherche en ligne s'est rouvert, elle risque néanmoins d'être contrainte de se séparer de son célèbre navigateur Chrome.

C'est un nouveau sans faute pour Alphabet . La maison mère de Google a enregistré un chiffre d'affairesde 90,23milliards de dollars au premier trimestre, soit davantage que les 89,12milliards attendus par les analystes, selon un consensus établi par LSEG.Les ventes publicitaires - qui pèsent environ 75% des revenus - ont progressé de 8,5%, à 66,89milliards, et ceux de la division «Cloud» de 28%, à 12,26milliards. La rentabilité n'a pas déçu non plus, le bénéfice par action ayant atteint 2,81$, quand Wall Street tablait sur 2,01$: une santé de fer, qui a permis au groupe d'annoncer un programme de rachat d'actions de 70milliards et de relever son dividende de 5%.

Le cas Chrome

A noter que les dépenses d'investissement ont bondi de 43% en variation séquentielle sur la période allant de janvier à mars, à 17,2milliards de dollars. Cela s'inscrit dans le plan d'investissement de 75milliards précédemment annoncé et confirmé plus tôt ce mois-ci par le directeur général Sundar Pichai, qui entend renforcer les infrastructures pour l'intelligence artificielle (IA), même si les droits de douane décidés par Washington et l'irruption de l'agent conversationnel chinois DeepSeek créent de l'incertitude dans ce domaine.

Lundi 21avril, quatre jours avant cette publication, le procès d'Alphabet, jugé coupable l'été dernier d'abus de position dominante sur le marché de la recherche en ligne, s'est rouvert, afin de déterminer s'il était nécessaire de lui imposer de se séparer de son navigateur Chrome. Gail Slater, une avocate du département américain de la Justice, a plaidé pour un démantèlement du géant technologique, afin de l'empêcher d'étendre son monopole... et ainsi stimuler l'innovation, à l'heure où émerge l'IA générative. Quelle que soit la décision rendue par le juge dans les prochains jours, Alphabet fera appel. La sanction définitive ne sera donc pas connue avant plusieurs années.

La croissance reste solide pour une valorisation parmi les plus faibles au sein des grandes valeurs technologiques américaines. Nous sommes acheteurs avec un objectif de 210 dollars.