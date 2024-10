Alpha MOS : projet d'offre publique de retrait au prix de 0,50 euro par action

(AOF) - Alpha MOS a été informée par Ambrosia Investments AM, agissant de concert avec Jolt Capital SAS, société de gestion du fonds Jolt Targeted Opportunities, de leur intention de déposer à titre volontaire un projet d'offre publique de retrait. L'offre est libellée au prix de 0,50 euro par action, représentant une prime de 19% par rapport au cours du 17 octobre 2024. Cette offre sera suivie le cas échéant d'un retrait obligatoire visant les actions de la société non encore détenues par les initiateurs.

Ces derniers détiennent actuellement de concert 89,08% du capital et 91,62% des droits de vote du spécialiste des analyseurs d'odeurs, de goûts et des analyseurs visuels industriels.

L'offre publique de retrait sera ouverte pour une durée de 10 jours de bourse avec pour objectif d'offrir une liquidité aux actionnaires minoritaires de la société. Elle "intervient dans un contexte de difficultés financières de la société dont les résultats semestriels seront publiés le 30 octobre 2024" explique Alpha MOS dans son communiqué.

Dans ces circonstances, les initiateurs, eu égard à leur projet de retirer la société de la cote afin de réduire les contraintes de coûts liées à la cotation et à leur intention de continuer de soutenir la société à court terme, réaliseront d'ici le 30 octobre 2024 un apport en compte courant de 600 000 euros permettant ainsi à la société de financer ses activités jusqu'en février 2025.

Au-delà de cet horizon et dans la perspective d'une sortie de cote qui devrait intervenir dans les prochains mois, Ambrosia Investments AM, seul ou conjointement avec le FPCI Jolt Targeted Opportunities, envisage de soutenir la Société Alpha MOS dans la limite de 1,4 million d'euros au total (en supplément de l'apport en compte courant susmentionné de 600 000 euros) afin d'assurer la continuité d'activité de celle-ci au cours des 12 prochains mois, soit jusqu'au 31 octobre 2025.

L'offre porte sur la totalité des actions de la société, existantes à ce jour ou susceptibles d'être émises pendant la période d'offre et non détenues directement et indirectement par les initiateurs à la date du dépôt du projet de note d'information.

Le conseil d'administration de la société, qui s'est réuni le 16 mai 2024, a accueilli favorablement le projet d'offre et il a décidé le 21 mai 2024, de nommer le cabinet Sorgem Evaluation, représenté par Thomas Hachette, en qualité d'expert indépendant.

AOF - EN SAVOIR PLUS