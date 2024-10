ALPHA MOS : Mise à jour de la date de publication des résultats semestriels

COMMUNIQUE DE PRESSE

Toulouse, le 30 octobre 2024,

Mise à jour de la date de publication des résultats semestriels

La Société informe ses actionnaires que les résultats semestriels seront publiés le 31 octobre 2024 post bourse.

À propos d'Alpha MOS

Alpha MOS (Euronext Paris, ISIN : FR0013421286 ALM, Code mnémonique : ALNEO) spécialiste en solutions d'analyse sensorielle, est leader mondial de la fabrication de nez, langue et œil électroniques à usage industriel. Créée en 1993, Alpha MOS est une société internationale implantée en France, en Chine et aux Etats-Unis. Elle a installé plus de 1300 instruments à travers le monde répartis sur les secteurs de l'agroalimentaire, les industries des boissons et du packaging principalement. Alpha MOS investit continuellement dans la recherche et développement afin de satisfaire les besoins des marchés et innove pour développer les marchés d'analyses sensorielles grand public.

Pour plus d'informations : www.alpha-mos.com - Tél. +33 5 62 47 53 80

Contacts

Agence Calyptus :

Mathieu Calleux - Imane Zakari

alpha-mos@calyptus.net

Tél. +33 1 53 65 68 68