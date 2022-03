ALPHA MOS : 2021 : une année de forte croisssance et de développement - Perspectives 2022 : un taux de croissance à deux chiffres

Toulouse, Le 17 mars 2022 à 18h00

2021 : une année de forte croisssance et de développement

Perspectives 2022 : un taux de croissance à deux chiffres

Alpha MOS annonce son chiffre d'affaires annuel 2021 qui ressort à 5,57 M€, en croissance de 54,3% par rapport à 2020 et de 23,1% par rapport à 2019.

Les résultats annuels 2021 complets d'Alpha MOS seront publiés le 29 avril 2022.

Données consolidées (en K€) 2021 2020 Chiffre d'affaires 5 569 3 609 Variation % 54%

Au cours de l'exercice 2021, les ventes d'instruments ont représenté 78% du chiffre d'affaires total. L'activité est équilibrée entre les 4 régions sur lesquelles opère la société comme le montre la répartition suivante :

US : 29% du chiffre d'affaires annuel

EMEA : 24%

Japon : 24%

Chine : 23%

La croissance des revenus a été très significative en Amérique du Nord :

Contrairement à l'année 2020 où l'Asie avait été le moteur des ventes, l'année 2021 a vu le retour de la croissance en Europe et en Amérique du Nord. L'Asie a continué à bien se développer. La forte croissance en 2021 en Amérique du Nord est notamment le fruit d'un changement de management judicieux, avec un très bonne répartition service-Opex/hardware-Capex dans cette région. L'Amérique du Nord a ainsi réalisé le plus gros chiffre d'affaires du Groupe Alpha MOS en 2021 (29% du total).

La dynamique commerciale a été le point d'orgue de la croissance d'Alpha MOS :

En 2021, Alpha MOS a focalisé son action commerciale sur deux chantiers majeurs :

La croissance des comptes clients existants (upselling) avec des commandes répétées chez certains grands comptes ( Coca-Cola, Estée Lauder, …).

Cette initiative a représenté 20% des

La conquète de nouveau prospects du secteur agroalimentaire. Les résultats sont probants car Alpha MOS équipe désormais avec ses solutions d'analyse sensorielle 30 des 100 plus grands groupes d'agro-alimentaire mondiaux (contre 20 en 2020).

des ventes d'instruments en 2021 sont donc des premières ventes chez de nouveaux clients.

Le nez électronique est l'instrument de la croissance 2021 :

En 2021, Le nez électronique est à l'honneur car il représente 65% des ventes d'instruments.

Les investissements ont été poursuivis dans les développements technologiques du hardware et du software. Un nouveau modèle d'œil électronique, l'Iris Smart Vision, spécialisé dans le contrôle qualité des produits alimentaire torréfiés (noisettes, noix, café…etc) a été lancé en milieu d'année.

L'anticipation et la prévision ont permis d'optimiser la logistique et le transport :

L'anticipation de la crise des composants électroniques a permis d'éviter des rupures de stock. Les délais de livraison ont été améliorés en 2021 : la durée de livraison moyenne d'un nez électronique Heracles a été réduite passant ainsi de 26 jours en moyenne en janvier 2021 à 18 jours en décembre 2021. Alpha MOS est en capacité d'absorber une forte croissance de son activité en 2022 tout en maintenant le niveau des performances opérationnelles.

En 2021, Alpha MOS a été reconnu comme l'un des acteurs mondiaux leader de l'analyse sensorielle :

Alpha MOS a été distinguée pour la qualité de ses solutions / de son service par plusieurs magazines : CFi (Capital Finance International) a reconnu la société en tant que « Best Sensory Analysis Solution Europe 2021 ». Food & Beverage Technology Review a classé Alpha MOS parmi le « Top 10 Food Automation and Manufacturing Europe 2021 ».

Alpha MOS est à la pointe de la MedTech grâce aux recherches menées par sa filiale BOYDSense :

Le développement d'un prototype de détecteur non invasif du taux de glucose sanguin dans l'haleine a été poursuivi. La technologie et l'avancée de ce projet ont été récompensées par l'obtention d'une subvention de l'Union Européenne d'un montant de €2.5M€, au terme d'un processus de sélection extrêmement concurrentiel.

En parallèle, une seconde campagne de tests cliniques a été lancée avec le CHU de Toulouse pour obtenir de nouvelles données permettant d'améliorer les performances des algorithmes utilisés pour calculer le taux de glycémie lors d'une mesure de souffle.

Alpha MOS, des objectifs ambitieux pour l'année 2022:

Pour son activité Foodtech, Alpha MOS souhaite :

Poursuivre sa stratégie de déploiement des instruments chez les grands industriels de l'agro-alimentaire en y ajoutant le volet du contrôle qualité ;

Accélérer le développement du modèle de vente de services (connexes à la vente d'instruments) ;

Renforcer le réseau de distribution afin d'augmenter la couverture commerciale dans les pays où Alpha MOS ne vend pas directement ;

Maintenir un taux de croissance à deux chiffres et un taux de satisfaction clients très élevé.

Du côté Medtech, Alpha MOS souhaite :

Accélérer le développement des algorithmes grâce aux résultats de la campagne de tests cliniques lancée fin 2021.

A propos d'Alpha MOS

Alpha MOS (Euronext Paris, ISIN : FR0013421286 ALM, Code mnémonique : ALNEO) spécialiste en solutions d'analyse sensorielle, est leader mondial de la fabrication de nez, langue et œil électroniques à usage industriel. Créée en 1993, Alpha MOS est une société internationale implantée en France, en Chine et aux Etats-Unis. Elle gère un parc de plus de 1000 instruments installés à travers le monde répartis sur les secteurs de l'agroalimentaire, les industries des boissons et du packaging principalement. Alpha MOS investit continuellement dans la recherche et développement afin de satisfaire les besoins des marchés et innove pour développer les marchés d'analyse sensorielles grand public.

Pour plus d'informations : www.alpha-mos.com

Contact

Pierre Sbabo - CEO d'Alpha MOS - www.alpha-mos.com - 05 62 47 53 80

