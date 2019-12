Alpha FMC recrute un associé pour son bureau de Boston

(NEWSManagers.com) - La société de conseil en gestion d'actifs et gestion de fortune Alpha FMC vient de recruter Mike Hanus en tant qu' associé au bureau de Boston, a-t-elle annoncé ce 2 décembre. L'intéressé arrive d'Oliver Wyman, où il a notamment mené des missions stratégiques auprès de Natixis, State Street et Massachusetts Financial Services.

Au cours de sa carrière, Mike Hanus a notamment codirigé les activités de produits financiers et d' épargne salariale chez Wellington Management (2008-2012) et l' activité de fonds d' investissement chez Fidelity Investment (2006-2008). Depuis 2016, il était associé chez Oliver Wyman (2016-2019) au sein de la practice Gestion d' Actifs et Banque Privée.