Alpha Blue Ocean exerce ses derniers BSA Haffner Energy

Haffner Energy indique avoir reçu de Hanover Square Investments 1 (HSI 1), véhicule d'investissement géré par Alpha Blue Ocean, une notification portant sur l'exercice de la totalité des 5 689 655 BSA qu'il détenait encore, représentant un apport en trésorerie de 1,65 MEUR pour la société spécialisée dans les solutions de décarbonation.

Cette opération permet d'éteindre définitivement les instruments liés au financement des OCEANE-BSA mis en place en novembre 2025. Elle fait suite à l'exercice de 2 586 207 BSA annoncé le 20 août et porte ainsi à 8 275 862 le nombre total de BSA exercés par HSI 1.

ABO a par ailleurs indiqué à Haffner Energy s'engager à limiter ses éventuelles cessions sur le marché à un maximum de 500 000 actions Haffner Energy par jour, afin d'en limiter l'impact sur le marché et de ne pas contribuer à une pression vendeuse significative sur le titre.

L'exercice des BSA conduit à l'émission de 5 689 655 actions nouvelles, représentant 3,19% du capital de Haffner Energy à l'issue de l'opération. Cette opération matérialise la dernière partie de la dilution potentielle attachée aux BSA émis et annoncés au marché en novembre 2025.

Ces ressources seront disponibles pour financer les besoins de Haffner Energy. Sur la base du niveau actuel de consommation de trésorerie, les 1,65 MEUR supplémentaires attendus au titre du présent exercice représentent environ quatre mois de consommation de trésorerie.