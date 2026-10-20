Alors que les utilisateurs de médicaments amaigrissants se tournent vers les compléments alimentaires, les médecins et les autorités de régulation tirent la sonnette d'alarme

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(Voici le deuxième volet d'une série en cinq parties de Reuters consacrée à la manière dont les médicaments amaigrissants modifient les habitudes d'achat et d'alimentation des consommateurs, et à la façon dont les entreprises s'adaptent à cette tendance)

* La FDA envisage un contrôle plus strict des ingrédients face à la hausse des ventes de compléments alimentaires

* Les utilisateurs de GLP-1 dépensent davantage en protéines, en fibres et en collagène, selon une étude du Boston Consulting Group

* Les affirmations des influenceurs stimulent les ventes mais suscitent également la méfiance

par Nicholas P. Brown

Pour Allison Vecchio, 42 ans, les médicaments à base de GLP-1 ont été « un nouveau départ dans la vie », mais à un certain prix: des effets secondaires tels que des troubles gastro-intestinaux, des ongles cassants et une sensation de faiblesse si intense qu’elle ne pouvait parfois pas sortir de son lit.

Mais cette infirmière aux urgences, basée à Fort Pierce, en Floride, a déclaré que ses symptômes s’étaient atténués lorsqu’elle a commencé à prendre un cocktail de compléments alimentaires comprenant des fibres, du collagène et des électrolytes, un achat qui lui coûte entre 200 et 300 dollars par mois. « Il faut vraiment prendre les choses en main » pour transformer une simple perte de poids en une amélioration de la santé, a-t-elle déclaré.

Les médicaments à base de GLP-1, tels que l’Ozempic et le Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO , comptent parmi les plus grandes avancées médicales de ces dernières années, grâce à leur efficacité dans le traitement de l’obésité et du diabète de type 2, ainsi que dans la réduction du risque de maladies cardiaques. Quelque 10 millions d’Américains les ont utilisés l’année dernière, un chiffre qui pourrait atteindre 25 millions d’ici 2030, selon une étude de JPMorgan.

Leurs effets secondaires ont toutefois poussé de nombreuses personnes à se tourner vers des compléments alimentaires peu réglementés.

Les ventes de compléments alimentaires aux États-Unis ont explosé ces dernières années, dépassant les 74 milliards de dollars en 2025, selon le Nutrition Business Journal. Alors que les utilisateurs ne jurent que par eux, leur popularité croissante — alimentée en partie par les réseaux sociaux — incite les médecins à tirer la sonnette d’alarme et les autorités de régulation à envisager de nouvelles règles concernant la mise sur le marché de ces produits.

Les vitamines et les compléments alimentaires ne nécessitent pas d’autorisation préalable de la Food and Drug Administration (FDA) américaine, ce qui rend leur crédibilité scientifique difficile à évaluer. Les influenceurs des réseaux sociaux jouant un rôle croissant dans leur promotion, certains chercheurs en médecine ont appelé à une réglementation plus stricte du marketing en ligne des compléments alimentaires.

Rob Fried, directeur général de Niagen Bioscience NAGE.O , dont le chiffre d’affaires s’est élevé à 129 millions de dollars l’année dernière, a averti que les entreprises « peuvent engager un influenceur, voire des centaines d’influenceurs sur TikTok… pour faire toutes les allégations qui permettront de vendre ».

LES VENTES DE COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES S'ENVOLENT

Vecchio compte 25 000 abonnés sur TikTok et travaille sous contrat avec trois marques. Elle fait également partie du programme de créateurs HealthPro de TikTok Shop, réservé aux professionnels de santé agréés.

Terri Hart, 52 ans, résidant à Pittsburg, au Kansas — une TikTokeuse comptant plus de 12 000 abonnés — travaille principalement à la commission: elle passe en revue les produits que les marques mettent à la disposition des influenceurs et fait la promotion de ceux qui, selon elle, l’ont le plus aidée.

Terri Hart prend du magnésium, des électrolytes, de la vitamine B12 et d’autres compléments alimentaires qui, selon elle, l’ont aidée à atténuer ce qu’elle qualifie de « terribles » nausées, fatigue et constipation apparues après avoir commencé un traitement aux GLP-1 en 2023. Ces compléments lui coûtent environ 110 dollars par mois, une dépense non prise en charge par son assurance. Ses revenus sur TikTok allègent ce fardeau, explique-t-elle.

Elle précise qu’elle n’est pas une professionnelle de santé et invite ses abonnés à consulter un médecin avant de suivre ses conseils. « Je fonde ma crédibilité sur mon expérience personnelle », explique Hart.

Selon le Nutrition Business Journal, TikTok Shop a généré plus d’un milliard de dollars de ventes de compléments alimentaires en 2025, soit 5,4 % de l’ensemble des ventes de compléments alimentaires en ligne, tandis que les ventes totales de vitamines et de compléments alimentaires aux États-Unis ont progressé de 5 % en 2024 et de 7 % l’année dernière.

Ces médicaments « attirent de nouveaux consommateurs et élargissent les habitudes de consommation existantes en matière de compléments alimentaires », a déclaré Erika Craft, analyste de données au Nutrition Business Journal.

Mais en l’absence d’autorisation préalable de la FDA, les gens ne savent pas exactement ce que contiennent de nombreux compléments, a déclaré Jonathan Bonnet, professeur agrégé de médecine clinique à Stanford et directeur médical de l’Ardmore Institute of Health à Ardmore, dans l’Oklahoma.

« Si vous ne savez pas ce que vous prenez, il est difficile de savoir à quels risques vous vous exposez », a-t-il déclaré.

LES DÉTAILLANTS PROPOSENT DAVANTAGE DE COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

Près de la moitié des utilisateurs de GLP-1 ont commencé à prendre de nouvelles vitamines et de nouveaux compléments alimentaires après avoir entamé leur traitement, selon une enquête du Nutrition Business Journal, les probiotiques, les protéines et les fibres étant particulièrement populaires.

Une enquête menée cette année auprès des consommateurs par le Boston Consulting Group a révélé que les utilisateurs de GLP-1 dépensent environ 20 % de plus en protéines, en fibres et en collagène – une protéine qui aide à maintenir la structure de la peau – qu’avant de commencer ce traitement.

Les entreprises en tirent parti. Target TGT.N élargit son offre de compléments alimentaires, tandis que The Vitamin Shoppe, détenue par un fonds d’investissement privé, a enregistré cette année une croissance à deux chiffres de ses ventes de fibres et de créatine, deux produits très prisés des utilisateurs de GLP-1, a déclaré Jack Gayton, vice-président senior du merchandising chez The Vitamin Shoppe.

Les fusions et acquisitions dans ce secteur prennent de l’ampleur, même si le nombre de transactions diminue. En 2024, 115 opérations ont été réalisées à l’échelle mondiale pour un montant total de 7,3 milliards de dollars, selon le cabinet de données financières PitchBook. En 2025, on a dénombré 95 opérations pour un montant de 16,9 milliards de dollars. Au 6 octobre de cette année, 68 opérations avaient été conclues pour un montant total de 14,6 milliards de dollars.

Procter & Gamble PG.N s’apprête à acquérir le fabricant de compléments alimentaires Thorne , tandis que le groupe japonais Kirin Holdings a annoncé en août son intention de racheter la société canadienne Jamieson Wellness JWEL.TO , dont la marque américaine youtheory a lancé début 2025 un produit destiné aux utilisateurs de GLP-1.

Ruth Winker, porte-parole de Jamieson, a déclaré que l’entreprise considérait les GLP-1 comme un moteur de croissance allant au-delà de la simple lutte contre les effets secondaires. « À mesure que les gens sont en meilleure santé, ils ont tendance à prendre davantage de vitamines et de compléments alimentaires », a-t-elle ajouté.

DES RÉGLEMENTATIONS EN PERSPECTIVE

Le secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux, Robert F. Kennedy Jr., a proposé un durcissement de la réglementation. Cette année, la FDA a intensifié ses efforts pour renforcer la surveillance des nouveaux ingrédients alimentaires, en publiant de nouvelles directives sur le contenu des dossiers à soumettre pour examen.

De nombreux fabricants de compléments alimentaires contournent ce processus d’examen en recourant à une procédure qui permet aux entreprises agroalimentaires de déclarer des ingrédients « généralement reconnus comme sûrs » sans en informer la FDA. Mais un projet de règlement viserait à supprimer cette option dans le cadre de l’initiative plus large de Kennedy visant à réglementer les ingrédients alimentaires.

Cette proposition divise le secteur. Certains sont favorables à un renforcement de la réglementation, dénonçant les acteurs peu scrupuleux qui enrichissent les compléments alimentaires en substances médicamenteuses ou n’y ajoutent que des quantités infimes d’ingrédients présentés comme bénéfiques.

« À tout le moins, un processus d’examen devrait avoir lieu avant la mise sur le marché », déclare Jacqueline Maslan, directrice générale de Body of Work, une start-up spécialisée dans les vitamines et ciblant les femmes de moins de 40 ans.

Mais le Conseil pour une nutrition responsable (CRN), un groupe de défense des intérêts du secteur des compléments alimentaires, affirme que cette réglementation entraînerait des mois de retard, la FDA devant examiner des milliers d’ingrédients.

Colin Watts, directeur général de Thorne, a déclaré qu’il était « peu probable » que la FDA dispose des effectifs nécessaires pour examiner les nouveaux ingrédients « à la vitesse requise pour suivre le rythme de l’innovation ».

Dans une déclaration à Reuters, un porte-parole du ministère américain de la Santé et des Services sociaux (HHS) a indiqué que la FDA réfléchissait à des moyens « de moderniser son approche réglementaire afin de s’adapter à un marché en constante évolution », ajoutant que l’agence souhaitait garantir la sécurité des produits « tout en respectant le choix des consommateurs ».