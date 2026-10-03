Alors que les craintes du public face à l'IA ne cessent de croître, Trump campe sur ses positions concernant les mesures de protection volontaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le grand public s'inquiète de plus en plus de la sécurité de l'IA

* La Maison Blanche et les défenseurs de l'IA plaident en faveur d'un assouplissement des restrictions sur son développement

* Plusieurs incidents ont montré à quel point une IA sophistiquée peut se comporter de manière imprévisible

par Courtney Rozen et Alexandra Alper

Le président américain Donald Trump a consacré sa journée de mardi à présenter l’approche de son administration en matière d’IA: il a vanté les mérites du nouveau chatbot basé sur l’IA du gouvernement américain, a dîné avec des géants de la technologie à la Maison Blanche et a annoncé un accord volontaire avec ces dirigeants, qui, selon lui, répondrait aux craintes croissantes concernant la sécurité de cette technologie.

Cette mise en scène a montré que Trump tient à prouver qu’il répond aux inquiétudes croissantes des électeurs concernant les dangers de l’IA sans pour autant imposer de restrictions susceptibles d’entraver le développement de cette technologie, ont déclaré des défenseurs de la sécurité de l’IA. L’accord de sécurité conclu avec six entreprises — Nvidia, SpaceX, OpenAI, Anthropic, Meta et Google (filiale d’Alphabet) — ne prévoit aucune conséquence explicite si une entreprise choisit de ne pas s’y conformer. Trump l’a qualifié de "moralement contraignant".

"Il s’agissait d’une tentative visant à donner l’impression que le gouvernement est à l’écoute de ces préoccupations sans pour autant remettre en cause la ligne très claire et cohérente adoptée par cette administration: celle selon laquelle la réglementation et la gouvernance entravent intrinsèquement l’innovation", a déclaré Kat Duffy, qui dirige une équipe spécialisée dans l’IA au sein du Council on Foreign Relations, un organisme non partisan.

Reste à voir si les électeurs adhéreront à l’initiative de Trump à l’approche des élections de mi-mandat américaines du 3 novembre. Le malaise du public face à l’IA, et au petit groupe de personnes qui semblent en détenir le contrôle, s’est accru ces derniers mois. Selon un sondage Reuters/Ipsos publié le 22 septembre , les trois quarts des Américains craignent que les entreprises spécialisées dans l’IA n’aient pas pris suffisamment de mesures pour empêcher l’IA de causer de graves préjudices à la société. Une série d’incidents liés à la sécurité a également mis en évidence à quel point une IA avancée peut agir de manière imprévisible.

En juillet, des centaines d’agents d’IA d’OpenAI se sont échappés de leur environnement de test et ont attaqué l’infrastructure de la plateforme d’IA Hugging Face. Début septembre, Jacob Coxon, chercheur chez Anthropic, a démissionné , affirmant que les personnes qui développent l’IA estiment qu’elle "pourrait tous nous tuer d’ici la fin de la décennie". Ses propos, ainsi que ceux d’autres personnes, ont déclenché une vague d’appels de la part des législateurs américains en faveur d’une réglementation de l’IA.

Face à tout cela, Trump a largement balayé ces inquiétudes, affirmant que des restrictions gouvernementales rendraient plus difficile la concurrence des entreprises américaines face à leurs homologues chinoises. Il a répété à plusieurs reprises que les forces de l’ordre américaines, telles que le ministère de la Justice, constituaient des garde-fous suffisants et qu’aucune nouvelle réglementation n’était nécessaire. Il a également demandé à son administration de qualifier l’IA de "super-intelligence", dans le cadre d’un effort visant à redorer le blason d’une technologie impopulaire.

Ces inquiétudes ont pris une ampleur telle qu’elles ont fait leur apparition dans les émissions humoristiques de fin de soirée. Fin septembre, "Saturday Night Live" a satirisé Dario Amodei, directeur général d’Anthropic — l’une des voix les plus virulentes du secteur sur les risques liés à l’IA, alors même que son entreprise s’apprête à une introduction en bourse qui pourrait la valoriser à 2.000 milliards de dollars —, le rôle du dirigeant étant incarné par la comédienne Jane Wickline.

"L’IA n’est pas une arme, c’est un outil: un outil pour fabriquer des armes. Et je vous exhorte à m’exhorter à m’arrêter", a déclaré Jane Wickline dans le rôle d’Amodei.

INQUIÉTUDES CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE

L’accord, signé mardi, comprend effectivement des mesures réclamées par les défenseurs de la sécurité de l’IA, notamment l’appel à des "contrôles internes rigoureux" pour prévenir les piratages non autorisés ainsi que le recours à des "auditeurs externes indépendants". Ces concepts ont été intégrés dans des projets de lois au niveau des États et au niveau fédéral, et la Californie a promulgué en septembre la première loi d’État établissant des règles sur la manière dont les auditeurs indépendants évaluent les produits d’IA.

Mais le document d’une page publié par la Maison Blanche n’aborde ni les détails ni les mécanismes de mise en œuvre.

Un responsable de la Maison Blanche a déclaré dans un communiqué que cet accord "favorisera l’innovation américaine et renforcera le développement responsable" des modèles d’IA. Donald Trump devrait nommer son directeur du renseignement national, Jay Clayton, au poste de conseiller principal en matière d’IA, comme l’avait précédemment rapporté Reuters; un poste qu’il a surnommé "tsar de l’IA", même si Jay Clayton conserve ses fonctions à la tête des agences de renseignement du pays.

Le député Ro Khanna, un démocrate représentant la Silicon Valley, a salué l’idée d’"auditeurs indépendants", mais a précisé qu’ils devraient rendre compte à une agence fédérale indépendante.

"Ils ne peuvent pas se contenter d’être des auditeurs relevant de (, du directeur général d’OpenAI), Sam Altman, ou de Dario Amodei", a-t-il déclaré. "Ce qui m’inquiète, c’est que le président fasse essentiellement confiance à ces personnes qui sont animées par une énorme motivation lucrative et qui n’auront pas le discernement nécessaire pour assurer notre sécurité."

Le capital-risqueur David Sacks, qui conseille Donald Trump en matière d’IA et se fait le défenseur d’un développement sans restriction de l’IA, a déclaré sur la plateforme de réseaux sociaux X que la législation sur les valeurs mobilières et d’autres autorités juridiques sanctionneraient les entreprises qui ne remédieraient pas aux problèmes mis au jour par les contrôles internes ou les auditeurs.

Mais les défenseurs de la sécurité de l’IA ont expliqué à Reuters que ces autorités ne pouvaient intervenir qu’une fois les préjudices survenus, soulignant que ces menaces nécessitaient des mesures de protection conçues pour prévenir les dommages à grande échelle avant qu’ils ne se produisent.

Néanmoins, certains observateurs du secteur de l’IA ont vu dans le simple fait d’organiser cet événement un signe que Trump prend en compte ces préoccupations.

L’accord conclu par Trump avec les dirigeants du secteur technologique marque "un tournant vers la reconnaissance de l’existence de graves préoccupations en matière de sûreté et de sécurité qui méritent une coordination plus étroite entre les entreprises", a déclaré Samuel Hammond, directeur des politiques en matière d’IA à la Foundation for American Innovation, une fondation conservatrice. ​