Almonty en hausse après que Stifel a lancé sa couverture avec une recommandation "acheter"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** Les actions du producteur de tungstène Almonty Industries ALM.O , cotées au Nasdaq, progressent de 2,6% à 12,73 dollars en pré-ouverture

** Stifel initie la couverture du titre avec une recommandation "acheter"

** Selon Stifel, ALM augmente sa production à sa mine de Panasqueira au Portugal, ce qui, combiné à celle de Sangdong en Corée du Sud, "permettrait à la société de devenir le premier producteur occidental de tungstène d’ici fin 2028"

** "Nous voyons également un potentiel de hausse à long terme lié au développement d’autres actifs détenus en propre et à la construction d’une usine en aval de production d’oxyde de tungstène" – Stifel

** Neuf courtiers sur dix attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou supérieure; leur objectif de cours médian est de 25 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 40,8% depuis le début de l'année