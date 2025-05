Almirall: le titre grimpe après un début d'année réussi information fournie par Cercle Finance • 12/05/2025 à 14:41









(CercleFinance.com) - Le laboratoire pharmaceutique espagnol Almirall bondit de 10% lundi en Bourse de Madrid après avoir fait état d'un 'solide début d'année' pour son exercice 2025.



Le groupe basé à Barcelone indique avoir enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 15% sur un an, dont une progression de 23,4% pour son métier de dermatologie en Europe, son moteur de croissance.



A 284,6 millions d'euros, son chiffre d'affaires net dépasse le consensus qui s'était établi à 282,6 millions d'euros, à la faveur du dynamisme de ses franchises dans la dermatologie dont son traitement du psoriasis Ilumetri (+12,7%) et son médicament contre la dermatite atypique Ebglyss (+50%).



Son résultat opérationnel s'est pour sa part accru de 35% à 70,9 millions d'euros, une performance là encore supérieure au consensus qui anticipait 68,6 millions.



Estimant que ces performances se trouvaient en ligne avec son objectif d'une trajectoire de croissance soutenue, Almirall a confirmé son objectif d'une croissance de 10% à 13% de son chiffre d'affaires pour 2025 assortie d'un Ebitda attendu entre 220 et 240 millions d'euros.



A la Bourse de Madrid, le titre s'adjugeait exactement 10% dans le sillage de cette publication.





Valeurs associées ALMIRALL 10,8800 EUR Sibe +10,46%