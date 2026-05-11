Almirall en petite baisse, malgré des objectifs confirmés
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 09:47
Pour Jefferies et Stifel, les ventes du premier trimestre sont très légèrement sous les attentes, mais l'Ebitda les a dépassé. Le chiffre d'affaires a progressé de 2,2%, à 292,4 millions d'euros, tandis que l'Ebitda a reculé de 4,8%, à 67,5 millions d'euros, impacté négativement par une base de comparaison exigeante (cession d'Algidol et licence sortante de Sekisan l'an dernier pour environ 12 millions d'euros). Enfin, le bénéfice net s'est élevé à 15,3 millions d'euros, en baisse de 21,6 millions d'euros.
La société basée à Barcelone a confirmé ses objectifs annuels et continue de viser une croissance de ses ventes comprise entre 9 et 12%, là où le consensus vise 11%, et un Ebitda situé entre 270 et 290 millions d'euros, là où le consensus est à 280 millions d'euros.
Chez Stifel, les analystes apprécient la caractère résilient et défensif de l'activité de base d'Almirall, associés au potentiel important du pipeline dans des indications à haute valeur ajoutée. La recommandation est à l'achat, avec une cible de cours de 17,50 euros.
Jefferies est également positif, notamment concernant le potentiel d'accélération du produit Ebglyss cette année qui bénéficiera d'une année complète de pénétration significative dans des marchés clés comme l'Italie et la France. L'avis est également à l'achat, avec un objectif de 16 euros.
Chez RBC Capital, les analystes sont plus prudents avec une recommandation à neutre et une cible de cours de 12,50 euros.
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