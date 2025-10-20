Ally Financial prolonge ses gains après que TD Cowen s'est montré optimiste sur le crédit et la solidité des marges

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** Les actions d'Ally Financial ALLY.N ont augmenté de 2,3 % en pré-marché à 40,72 $ après que TD Cowen a relevé sa recommandation pour le prêteur à la consommation de "hold" à "buy" (acheter).

** Le courtier augmente l'objectif de cours (PT) de 7 $ à 50 $, ce qui implique une hausse d'environ 26 % par rapport à la clôture de l'action de vendredi.

** TD Cowen estime qu'ALLY "a désormais démontré qu'elle dispose de suffisamment de crédit et de marges pour atteindre son objectif de ROTCE (rendement des capitaux propres corporels) de l'ordre de 10 à 15 % dans les deux prochaines années, voire plus tôt". ** Les actions d'ALLY ont terminé en hausse de 3,6 % à 39,82 $ après que la société a publié un bénéfice pour le troisième trimestre supérieur aux prévisions, la provision pour pertes de crédit ayant diminué de 230 millions de dollars par rapport à l'année précédente. ** Une série de créances douteuses dans les banques au cours des dernières semaines a ébranlé la confiance des investisseurs, alors que le malaise s'est accru concernant les risques de crédit.

** JP Morgan augmente son objectif de cours (PT) sur ALLY de 1 $ à 43 $ et Truist augmente son objectif de cours (PT) de 2 $ à 47 $.

** Sur les 20 sociétés de courtage qui couvrent ALLY, les recommandations sont réparties comme suit: 13 "achat fort" ou "achat", le reste "maintien"; l'objectif de cours médian est de 46 $, selon les données de LSEG.

** Jusqu'à la clôture de vendredi, les actions ALLY ont progressé d'environ 11 % depuis le début de l'année.