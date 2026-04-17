Ally Financial gagne du terrain après un bénéfice du T1 supérieur aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 avril - ** Les actions du prêteur automobile Ally Financial ALLY.N augmentent de 1,9 % à 42,75 $ en pré-marché après un bénéfice du T1 supérieur aux attentes

** La société annonce un BPA ajusté de 1,1 $ au 1er trimestre par rapport aux estimations de 93 cents, selon les données de LSEG

** Les rendements du financement automobile des consommateurs et du portefeuille augmentent au 1er trimestre

** La société annonce une amélioration des résultats de l'assurance grâce à la diminution des pertes dues aux intempéries et à l'augmentation des revenus d'investissement

** Diminution des charges hors intérêts due à la vente de l'activité de cartes de crédit

** ALLY dépasse les estimations de BPA ajusté pour le douzième trimestre consécutif - données LSEG

** A la dernière clôture, l'action ALLY a baissé de 7,4% depuis le début de l'année