 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
47 582,15
-1,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ally Financial bondit grâce à l'amélioration de la qualité du crédit au troisième trimestre
information fournie par Reuters 17/10/2025 à 14:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 octobre - ** Les actions du prêteur automobile Ally Financial ALLY.N ont bondi de 6,6 % à 40,99 dollars en pré-marché ** ALLY dépasse les attentes de Wall Street pour le bénéfice du 3ème trimestre grâce à une réduction de la provision pour pertes de crédit de 230 millions de dollars par rapport à l'année précédente

** "Il est important de noter que le crédit s'améliore à un rythme accéléré", déclare Brian Foran, analyste chez Truist

** Les résultats interviennent alors que les actions des banques régionales américaines se sont effondrées jeudi sur fond d'inquiétudes accrues quant à la qualité du crédit

** 12 courtiers sur 20 évaluent l'action à "acheter" ou plus et 8 à "conserver"; PT médian de 45 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action ALLY a progressé de 6,8 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ALLY FINANCIAL
39,810 USD NYSE +3,52%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank