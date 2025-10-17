Ally Financial bondit grâce à l'amélioration de la qualité du crédit au troisième trimestre

17 octobre - ** Les actions du prêteur automobile Ally Financial ALLY.N ont bondi de 6,6 % à 40,99 dollars en pré-marché ** ALLY dépasse les attentes de Wall Street pour le bénéfice du 3ème trimestre grâce à une réduction de la provision pour pertes de crédit de 230 millions de dollars par rapport à l'année précédente

** "Il est important de noter que le crédit s'améliore à un rythme accéléré", déclare Brian Foran, analyste chez Truist

** Les résultats interviennent alors que les actions des banques régionales américaines se sont effondrées jeudi sur fond d'inquiétudes accrues quant à la qualité du crédit

** 12 courtiers sur 20 évaluent l'action à "acheter" ou plus et 8 à "conserver"; PT médian de 45 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action ALLY a progressé de 6,8 % depuis le début de l'année