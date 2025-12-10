Ally augmente grâce à un programme de rachat d'actions de 2 milliards de dollars

10 décembre - ** Les actions du prêteur automobile Ally Financial ALLY.N augmentent de près de 3 % à environ 43,6 $ avant le marché

** ALLY va racheter jusqu'à 2,0 milliards de dollars de ses actions ordinaires dans le cadre d'un programme de rachat d'actions pluriannuel sans date d'expiration fixe

** La société indique qu'elle pourrait commencer à racheter des actions dans le cadre de ce programme au cours du trimestre

** Treize des 19 sociétés de courtage attribuent à l'action une note d'"achat" ou supérieure et six une note de "conserver"; leur objectif de cours médian est de 46 $; selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions étaient en hausse de 17,6 % depuis le début de l'année