AllState cède une partie de ses activités à Standard Insurance pour 2 milliards de dollars

(AOF) - L'assureur AllState a trouvé un accord définitif pour la vente de son activité de prestations volontaires pour les employeurs à The Standard Insurance Company, compagnie d'assurance et financière américaine, filiale StanCorp Financial Group, Inc, pour 2 milliards de dollars.

Cette vente représente la première étape de la décision stratégique du groupe AllState visant à permettre à ses activités de santé et d'avantages sociaux (employer voluntary benefits, santé individuelle et santé collective) de "réaliser leur plein potentiel de croissance en les fusionnant à des entreprises qui ont des capacités supplémentaires".

Pour le premier semestre 2024, ces activités ont généré des revenus de 535 millions de dollars, un revenu net ajusté de 45 millions de dollars et un capital statutaire et un excédent de 255 millions de dollars.

"La vente devrait générer un gain d'environ 600 millions de dollars et augmenter le capital opérationnel de 1,6 milliard de dollars", a déclaré Jess Merten, directeur financier d'AllState. "Le rendement net ajusté des capitaux propres diminuera d'environ 100 points de base à la suite de la vente, qui est prévue pour le premier semestre de 2025. "

