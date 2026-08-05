Allstate affiche un bénéfice trimestriel en hausse grâce à de solides performances techniques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'assureur IARD Allstate ALL.N a annoncé mercredi, une forte hausse de son bénéfice au deuxième trimestre grâce à de solides performances techniques et à une augmentation des revenus d'investissement.

La demande d'assurance s'est montrée résiliente malgré l'incertitude économique générale, les ménages et les entreprises accordant la priorité à la couverture contre les sinistres liés aux conditions météorologiques, les réclamations en responsabilité civile et d'autres risques financiers.

Voici quelques détails:

* Les pertes liées aux catastrophes naturelles de la division « dommages et responsabilité civile » d’Allstate ont reculé à 1,72 milliard de dollars au deuxième trimestre, contre 1,99 milliard de dollars un an plus tôt.

* Le résultat technique de cette même division a progressé à 2,01 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin, contre 1,28 milliard de dollars il y a un an.

* Le résultat net trimestriel attribuable aux actionnaires ordinaires s’est élevé à 3,24 milliards de dollars, soit 12,51 dollars par action, contre 2,1 milliards de dollars, soit 7,76 dollars par action, un an plus tôt.

* Le résultat net des placements a bondi à 1,01 milliard de dollars au deuxième trimestre, contre 754 millions de dollars un an plus tôt, soutenu par de solides gains réalisés sur le portefeuille de placements de la société, qui suit l’évolution des marchés.

* Le ratio combiné de la branche « assurance dommages » s’est établi à 86,6% au deuxième trimestre, contre 91,1% un an plus tôt. Un ratio inférieur à 100 % indique qu’un assureur a perçu plus de primes qu’il n’a versé d’indemnités.

* Les leaders du secteur de l’assurance Travelers TRV.N et Chubb CB.BN ont également annoncé des bénéfices en hausse en juillet,grâce à de meilleures performances en matière de souscription.