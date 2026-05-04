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Allspring étoffe sa gamme de fonds Ucits
information fournie par Agefi Asset Management 04/05/2026 à 08:00

Allspring Global Investments , qui gère 624 milliards de dollars d’actifs à fin mars 2026, renforce sa gamme Ucits avec le lancement du fonds Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Equity Fund. Cette stratégie d’investissement systématique est axée sur les actions mondiales afin de générer un alpha constant tout en maintenant des risques limités.
L’objectif du véhicule est de cibler des sociétés de haute qualité, à valorisation attractive et présentant des caractéristiques de momentum favorables grâce à des modèles quantitatifs. Avec une sélection active des titres, le fonds espère réaliser une performance supérieure à celle de son indice de référence, le MSCI All Country World.

Un troisième véhicule

Le véhicule est géré par l’équipe Systematic Core Equity, qui supervise environ 10,8 milliards de dollars d’actifs au sein du groupe américain. Cette nouvelle stratégie vient également compléter l’offre d’Allspring dans ce domaine. Le gestionnaire d’actifs a déjà lancé les fonds Global Equity Enhanced Income et Climate Transition Global Equity , qui ont vu le jour respectivement en 2020 et 2021.

Ce fonds est désormais disponible aux investisseurs en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, au Portugal, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni. Il devrait également être accessible en Suisse dans les mois à venir.

Bastien Boname

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