Allspring étoffe sa gamme de fonds Ucits

Un troisième véhicule

Le véhicule est géré par l’équipe Systematic Core Equity, qui supervise environ 10,8 milliards de dollars d’actifs au sein du groupe américain. Cette nouvelle stratégie vient également compléter l’offre d’Allspring dans ce domaine. Le gestionnaire d’actifs a déjà lancé les fonds Global Equity Enhanced Income et Climate Transition Global Equity , qui ont vu le jour respectivement en 2020 et 2021.

Ce fonds est désormais disponible aux investisseurs en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, au Portugal, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni. Il devrait également être accessible en Suisse dans les mois à venir.

Bastien Boname