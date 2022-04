Allspring établit un bureau de la diversité et de l'inclusion

(NEWSManagers.com) - Allspring Global Investments (ex-Wells Fargo Asset Management) a dévoilé, ce mercredi, un nouveau département pour promouvoir la diversité, l'égalité et l'inclusion (DE&I) au sein de son organisation. Ann Miletti a ainsi été nommée responsable de la diversité, poste qui s'ajoutera à ses fonctions actuelles de responsable de la gestion active actions.

Dans ses nouvelles fonctions, Ann Miletti supervisera la stratégie et les efforts d'Allspring en matière de DE&I. Elle sera rattachée à Joe Sullivan, président et directeur général de la société de gestion. En outre, Sonya Rorie a été nommée responsable adjointe de la diversité. Elle était précédemment directrice grands comptes (fondations, entreprises et œuvres de charité). Elle est également une co-fondatrice du programme Diversity Investment Management Engagement.

Allspring gérait 575 milliards de dollars d'encours à fin décembre 2021.