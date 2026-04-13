Allogene recule après l'annonce d'une offre d'actions de 175 millions de dollars suite à une étude sur le cancer du sang

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 avril - ** Les actions d'Allogene Therapeutics ALLO.O ont baissé de 3,9 % à 2,94 $ après la clôture des marchés, la société ayant annoncé son intention de lever des capitaux suite à la publication de données intermédiaires concernant sa thérapie contre le cancer du sang. ** Les actions d'ALLO ont terminé en hausse de 12,5 % à 3,06 $ lundi après que la société a déclaré qu'une étude à mi-parcours a montré que sa thérapie CAR-T expérimentale réduisait le risque de rechute du cancer. ** Après la cloche, ALLO, basée à South San Francisco, dévoile une offre d'actions de 175 millions de dollars.

** Elle prévoit d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales, y compris les essais cliniques, la R&D et d'autres dépenses, ainsi que les dépenses d'investissement.

** Goldman Sachs, Jefferies et TD Cowen sont les co-chefs de file.

** Avec ~243,8 millions d'actions en circulation, la société a une capitalisation boursière d'environ 750 millions de dollars.

** En tenant compte de la hausse de lundi, l'action a augmenté de 123% depuis le début de l'année.

** La note moyenne des 15 analystes qui couvrent le titre est "acheter"; l'objectif de cours médian est de 8 $, selon les données de LSEG.