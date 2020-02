Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allocution d'Emmanuel Macron sur le Brexit à 18h15 Reuters • 31/01/2020 à 16:13









PARIS, 31 janvier (Reuters) - Emmanuel Macron s'exprimera ce vendredi à 18h15 (17h15 GMT), quelques heures avant la sortie officielle du Royaume-Uni de l'Union européenne, a annoncé le palais de l'Elysée. Le chef de l'Etat prendra la parole pour "acter cet événement triste et historique" et "assurer les Français que dans la négociation qui s'ouvre, il défendra les intérêts de la France et de l'Union." (Nicolas Delame et Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

