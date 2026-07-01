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Allison Transmission rebondit après l'annonce de son intégration dans l'indice S&P MidCap, en remplacement de Goodyear
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 18:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er juillet - ** L'action d'Allison Transmission Holdings

ALSN.N a progressé de 7,6 % à 121,36 dollars, mettant fin mercredi à une série de trois jours de baisse, alors que la société s'apprête à intégrer l'indice S&P MidCap 400 .IDX

** Les actions ALSN enregistrent leur plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis le 9 avril 2025, date à laquelle les marchés dans leur ensemble avaient rebondi après que le président Trump eut suspendu les droits de douane liés au « Jour de la Libération » ** Le fabricant de transmissions remplacera Goodyear Tire & Rubber GT.O dans l’IDX à compter du lundi 6 juillet, a annoncé S&P Dow Jones mardi en fin de journée ** GT passe à l’ .SPCY S&P SmallCap 600 pour remplacer Stellar Bancorp STEL.N , qui a été rachetée par Prosperity Bancshares PB.N ; l’action GT a reculé de 1 % mercredi

** Melissa Roberts, analyste chez Stephens, a indiqué dans une note qu’elle s’attendait à une demande de la part des fonds passifs portant sur 10,4 millions d’actions ALSN, ce qui correspond à près de 12 jours de demande d’achat

** Basée à Indianapolis, dans l’Indiana, ALSN compte environ 82,9 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière actuelle de 10 milliards de dollars

** Grâce à cette hausse, l'action ALSN affiche une progression d'environ 24 % depuis le début de l'année

** Sur les 11 analystes couvrant le titre, les recommandations se répartissent comme suit: 4 « achat fort » ou « achat », 6 « conserver » et 1 « vendre »; l'objectif de cours médian est de 135 dollars, selon les données de LSEG

Fusions / Acquisitions

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ALLISON TRANSMI
119,785 USD NYSE +6,23%
GOODYEAR T & RUB
6,5550 USD NASDAQ -0,68%
PROSPERITY BANCS
73,690 USD NYSE +0,81%
STELLAR BANCORP
39,245 USD NYSE -0,14%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 01/07/2026 à 18:00:21.

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