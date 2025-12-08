AllianzGI recrute dans son équipe italienne

Allianz Global Investors (AllianzGI) vient de recruter Michele Cicoria au poste de team lead director Allianz distribution Italy.

L’intéressé participera à la définition et à la mise en œuvre des stratégies de distribution dédiées aux réseaux du groupe Allianz.

Michele Cicoria possède 20 ans d’expérience dans le domaine de la gestion d’actifs et des réseaux de conseillers financiers en Italie. Au cours de sa carrière, il a occupé des postes à responsabilité dans plusieurs entreprises du secteur, notamment Banca Mediolanum, Eurizon Capital, Ethenea Independent Investors, MainFirst Asset Management. Plus récemment, il a dirigé les activités de développement du réseau et de marketing de BNL BNP Paribas Wealth Advisory Partner.