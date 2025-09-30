AllianzGI ouvre un bureau commercial à Abu Dhabi

Allianz Global Investors (AllianzGI) a ouvert un bureau commercial à Abu Dhabi Global Markets, la zone franche financière située dans la capitale des Émirats arabes unis, Abu Dhabi. Cette ouverture fait suite au lancement du premier fonds nourricier d’AllianzGI aux Emirats arabes unis en juin 2024 et s’appuie sur l’activité existante de la société au Moyen-Orient, qui s'élève à 8 milliards d’euros.

David Gillard, responsable des institutions officielles et des marchés en croissance, dirige le bureau, qui comptera initialement deux autres chargés de développement commercial.

AllianzGI a obtenu une licence de catégorie 4 auprès de l’Autorité de régulation des services financiers (FSRA) au sein de l’Abu Dhabi Global Market, qui lui permet de promouvoir et de distribuer ses produits auprès de ses clients.

« Le Moyen-Orient est l’un des marchés de gestion d’actifs qui connaît la croissance la plus rapide au monde et abrite certains des fonds souverains les plus importants et les plus sophistiqués », a commenté Tobias C. Pross, le directeur général d’AllianzGI. « En établissant un bureau commercial dans la région, nous investissons dans un marché où nous avons déjà connu le succès et où nous prévoyons une croissance rentable supplémentaire à l’avenir », poursuit-il.

Laurence Marchal