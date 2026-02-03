 Aller au contenu principal
AllianzGI nomme Matthew Norman à la tête de son équipe Infrastructure Debt
information fournie par AOF 03/02/2026 à 14:23

(AOF) - AllianzGI annonce la nomination de Matthew Norman au poste de responsable de son équipe Infrastructure Debt, en remplacement de Claus Fintzen, qui quittera le groupe dans le courant de l'année. La succession prendra effet le 24 mars, avec une période de transition assurée conjointement par les deux dirigeants.

Matthew Norman rejoint AllianzGI après près de trente ans passés chez Crédit Agricole CIB, où il occupait notamment les fonctions de responsable mondial des infrastructures et de directeur mondial du conseil en énergie et infrastructures.

Claus Fintzen restera disponible jusqu'à fin juin afin d'assurer une transition en douceur. Membre fondateur de l'équipe dette d'infrastructure d'AllianzGI en 2012 et responsable de l'équipe internationale depuis 2016, il a contribué au positionnement du groupe comme leader du marché.

