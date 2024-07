AllianzGI : le dollar s'affaiblit souvent face aux problèmes nationaux

L'attentat "pourrait renforcer la campagne" de Donald Trump, car "sa résilience face à une tentative d'assassinat se compare favorablement à la performance défaillante" de Joe Biden lors du récent débat télévisé. "Les marchés pourraient réagir positivement à la probabilité accrue d'une deuxième présidence Trump, surtout si l'on considère à quel point la course semblait serrée", et le bitcoin "en a été l'un des premiers bénéficiaires lundi matin".

Il estime que cet événement "pourrait favoriser un nouveau recul des rendements américains", "compte tenu de la récente faiblesse des données économiques américaines - et de la confirmation d'une inflation à nouveau en baisse".

(AOF) - "Suite aux événements survenus ce week-end en Pennsylvanie, le dollar américain pourrait voir son statut de valeur refuge remis en cause". C’est ce qu’affirme Greg Hirt, global CIO Multi Asset chez AllianzGI, pour qui "la principale conséquence de l'attentat sur les marchés sera de remettre les élections américaines au centre de l'attention des investisseurs internationaux" alors que ces derniers temps, les marchés "ont été plus préoccupés par la situation politique en France".

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.