AllianzGI : lancement de son premier fonds européen d'investissement à long terme

(AOF) - Allianz Global Investors (AllianzGI), l'un des principaux gérants actifs au monde, annonce le lancement de son premier fonds européen d'investissement à long terme (ELTIF). Le fonds investira dans des actions et dettes d'infrastructures au niveau mondial, permettant aux investisseurs de participer aux principales tendances sociétales, comme la décarbonisation, la digitalisation et la démographie, grâce à un portefeuille largement diversifié d'investissements directs et indirects. Le fonds est accessible aux investisseurs à partir d'un montant minimum de 10 000 euros.

Cet ELTIF s'adresse aux investisseurs cherchant à obtenir une croissance du capital et une diversification de leur portefeuille, tout en s'engageant en faveur du développement durable et en n'ayant pas d'importants besoins de liquidités à court terme.

Les actifs potentiels pourront comprendre, entre autres, des parcs éoliens, des usines d'hydrogène vert, des data centers, la gestion de l'eau ou des trains.