AllianzGI et Galilee s’allient dans les fonds internes dédiés multi-classes d’actifs

Allianz Global Investors et Galilee AM s’associent pour proposer aux professionnels du patrimoine des fonds internes dédiés (FID) multi-classes d’actifs. Les FID permettent à un investisseur particulier de mettre en place une gestion individuelle sous mandat dédiée, dans le cadre de contrats d’assurance vie luxembourgeois.

L’objectif de ce partenariat de long terme entre les deux sociétés de gestion est de proposer aux conseillers en gestion de patrimoine, family offices et assureurs des portefeuilles multi-classes d’actifs répondant de manière adaptée aux besoins d’investissements de leurs clients.

Filiale de gestion d’actifs de l’assureur allemand Allianz avec 560 milliards d’euros d’actifs sous gestion, AllianzGI apporte son savoir-faire en matière de gestion multi-classes d’actifs, tandis que la boutique indépendante Galilee AM (350 millions d’euros d’encours environ) pratique la gestion de FID.

Dans le cadre du partenariat, AllianzGI fournira à Galilee AM trois grilles d’allocation avec des profils de risque différents, fondées sur le modèle de sa gamme de fonds phares DMAS (Dynamic Multi Asset Strategy), disposant de plus de dix ans d’existence. L’équipe de multigestion de la filiale d’Allianz s’occupera aussi de la sélection des fonds. Galilee AM, de son côté, prendra en charge la gestion des produits et donnera accès à cette offre à l’ensemble de ses clients.

L’offre comprendra trois mandats à flexibilité totale dans leur exposition action, au sein des bornes suivantes : mandat « Carte Blanche Prudent » 0?% à 30?%?; mandat « Carte Blanche Équilibré » 0?% à 65?% et mandat « Carte Blanche Dynamique » 0% à 100?%. Ces mandats seront disponibles auprès des compagnies d’assurance luxembourgeoises partenaires de Galilee AM dans le cadre des fonds internes dédiés (FID).

« Quatre ans après s’être lancé sur le marché des CGP, AllianzGI poursuit le développement de son offre dédiée à cette clientèle (…) », a commenté Geoffrey Maschio, responsable relations partenaires chez AllianzGI .

Laurence Marchal