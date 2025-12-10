 Aller au contenu principal
AllianzGI annonce le closing final de sa stratégie European Private Credit III
information fournie par AOF 10/12/2025 à 10:57

(AOF) - Allianz Global Investors a annoncé le closing final du fonds Allianz European Private Credit III (EPCIII). EPC III, réservé à la clientèle institutionnelle, a surpassé son objectif initial, et porte les engagements levés sur la stratégie à 1,8 milliards d'euros. Le fonds European Private Credit III a effectué une collecte près de deux fois supérieure à celle du fonds EPC II et a déjà investi plus de 50% de son engagement final.

EPC III offre aux investisseurs la possibilité d'investir dans des dettes senior de sociétés de taille moyenne (Ebitda entre 10 et 50 millions) en Europe continentale, principalement en France, Allemagne, Pays-Bas, Pays Nordiques, et Espagne. "La stratégie est hautement diversifiée et se focalise sur les segments solides qui font preuve de résilience face aux ralentissements économiques (par exemple, l'alimentation, la rénovation et la maintenance, l'éducation, etc.)," précise le gestionnaire d'actifs.

Le fonds est classifié article 8 et vise à aider les entreprises de taille moyenne à adopter de meilleures normes de durabilité.

