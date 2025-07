AllianzGI a tactiquement rehaussé sa pondération des actions américaines

(AOF) - AllianzGI reste modérément positif sur les actions, selon son dernier Point de vue tactique Multi Asset. Gregor MA Hirt, Global CIO Multi Asset, juge que cette classe d’actifs est soutenue " par une dynamique solide et un sentiment de marché en voie de stabilisation ". Le gestionnaire d’actifs a tactiquement rehaussé sa pondération des actions américaines, en raison d’indicateurs techniques plus favorables et d’un affaiblissement du discours récessionniste, même si les valorisations restent élevées et que la fin de " l’exceptionnalisme américain " demeure un thème à moyen terme.

AllianzGI souligne que les marchés émergents sont désormais sa région d'investissement préférée en actions, grâce à une dynamique robuste, des fondamentaux solides, un affaiblissement du dollar, de meilleures perspectives de bénéfices et des politiques économiques favorables.