Allianz va céder sa participation dans une coentreprise indienne pour 2,6 milliards d'euros

( AFP / CHRISTOF STACHE )

Le premier assureur européen, Allianz, a annoncé lundi un accord pour céder sa participation de 26% dans deux coentreprises indiennes pour environ 2,6 milliards d'euros, mettant ainsi fin à un partenariat de longue date.

Le groupe allemand va céder ses participations dans Bajaj Allianz General Insurance Co. et Bajaj Allianz Life Insurance Co. au groupe Bajaj, selon un communiqué.

Allianz prévoit de percevoir le paiement en plusieurs versements.

L'agence Bloomberg News avait indiqué en octobre qu'Allianz était en pourparlers pour mettre fin à la coentreprise en raison d'un différend sur l'orientation du partenariat.

"L'Inde reste l'un des marchés de croissance d'Allianz, et Allianz explorera de nouvelles opportunités qui renforceront sa position sur ce marché (...)", assure l'assureur allemand dans le communiqué.