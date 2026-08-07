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Allianz signe un profit opérationnel record au 2e trimestre
information fournie par Zonebourse 07/08/2026 à 08:02
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Allianz publie un bénéfice net core en baisse de 12,7% à 2 600 MEUR au titre du 2e trimestre 2026, mais, en données sous-jacentes (ajustées d'un gain de cession enregistré l'année dernière et de mesures compensatoires liées à la vente de la participation dans ses coentreprises indiennes), il s'est accru de 10%.

Son profit opérationnel a augmenté de 10,6%, à un niveau record de 4 874 MEUR, pour un volume total des affaires de 45,6 MdsEUR, en croissance organique de 5,7%, avec des contributions positives de tous les segments, mais en particulier de la gestion d'actifs.

En effet, l'assureur allemand a vu son volume total des affaires croître de 4,7% en assurance biens et responsabilité, de 0,6% en assurance vie-santé (valeur actuelle des primes pour les nouvelles affaires) et de 19,3% en gestion d'actifs.

Cette performance a été réalisée tout en renforçant sa capitalisation : le ratio de solvabilité II d'Allianz a atteint 225%, soit une augmentation de 7 points de pourcentage par rapport à 2025, "soutenue par une très bonne génération de capitaux".

"Alors que nous avons atteint le point médian de notre cycle stratégique, les résultats confirment que nous sommes en bonne voie pour atteindre nos ambitieux objectifs de la Journée des marchés des capitaux", commente sa CFO, Claire-Marie Coste-Lepoutre.

Allianz se dit pleinement en voie d'atteindre son objectif annuel de profit opérationnel de 17,4 MdsEUR, plus ou moins 1 MdEUR, et précise avoir racheté pour 1,4 MdEUR d'actions, dans le cadre du programme de 2,5 MdsEUR annoncé le 25 février dernier.

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