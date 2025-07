Allianz: série de nominations au sein de la division 'Commercial' information fournie par Cercle Finance • 15/07/2025 à 12:21









(Zonebourse.com) - Allianz fait savoir que Allianz Commercial, son centre d'expertise et ligne mondiale du groupe, a nommé Elke Vagenende en tant que Chief Client Officer à compter du 1er août 2025.



Actuelle directrice générale pour le Benelux et les pays nordiques, elle conservera cette responsabilité pour le Benelux jusqu'au 1er septembre, date à laquelle Jonathan Poole, fort de 30 ans d'expérience et venant de Chubb, prendra le relais.



En parallèle, Tom Leonard deviendra Global Head of Broker Management dès le 1er août, consolidant les relations clés avec les courtiers. Margaretha Mo dirigera pour sa part la nouvelle région Nordique à partir du 18 août, marquant la séparation des entités Benelux et Nordique afin de mieux exploiter le potentiel commercial distinct de ces marchés.



Martin Zschech continuera à piloter les sujets liés à la clientèle, avec un accent renforcé sur le capital-investissement. Ces nominations visent à renforcer l'approche d'Allianz Commercial centrée sur les clients et les courtiers, couvrant l'assurance des entreprises moyennes, grandes et les risques spéciaux.





