Allianz: retrait de son offre sur un assureur singapourien information fournie par Cercle Finance • 16/12/2024 à 09:29









(CercleFinance.com) - Allianz a annoncé lundi avoir retiré son offre visant à prendre une participation majoritaire au sein de l'assureur singapourien Income Insurance, un projet qui a rencontré l'opposition du gouvernement.



L'assureur allemand avait décidé de soumettre en juillet dernier une proposition d'achat portant sur 51% du capital d'Income Insurance moyennant un montant de 1,5 milliard d'euros.



S'il dit regretter la décision du gouvernement singapourien, Allianz explique qu'il souhaite toujours renforcer ses activités et ses perspectives dans la région Asie/Pacifique.



Dans un communiqué, le groupe ajoute que le retrait de son offre illustre par ailleurs sa 'discipline financière' à travers sa volonté de ne pas modifier les termes de son offre initiale.



Cette prise de participation majoritaire devait lui permettre de se renforcer à Singapour, une économie jugée 'attractive' et 'à forte croissance' très tournée vers le secteur financier.



A la Bourse de Francfort, l'action Allianz reculait de 0,3% lundi matin suite à cette annonce





